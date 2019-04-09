История умалчивает, кто именно смешал самый первый коктейль, но это был поистине гениальный человек – вот уже двести лет мы с удовольствием пользуемся его изобретением. Коктейли создают атмосферу, настраивают на нужный лад, вдохновляют дизайнеров и художников и даже становятся героями знаменитых фильмов: согласитесь, образ агента 007 был бы неполным без знаменитой фразы «смешать, но не взбалтывать»! Классический сухой мартини, освежающий мохито, стильный манхэттен, загадочная голубая лагуна… Имена коктейлей порой звучат как названия песен, и это неудивительно – работа профи над шедевром в бокале похожа на работу композитора: ноты разных вкусов объединяются, гармонично дополняя друг друга, превращаясь в звучный аккорд или в изысканную мелодию. Но в основе любого творчества всегда лежит техника, и теперь вы сможете освоить ее под руководством настоящих мастеров своего дела. Все остальное – в ваших руках: возможно, скоро вы сами изобретете собственный уникальный коктейль, чтобы радовать себя, друзей и любимых.

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Возможное время проведения программы вам сообщит сотрудник EVO Impressions Программа не рекомендуется при индивидуальных медицинских противопоказаниях

Встреча гостей на месте проведения программы Классификация коктейлей и способы их приготовления Дегустация коктейлей 2 Персоны 3 часа Возраст участника — с 18 лет

О мама миа! Какая же веселая и крутая получилась коктейльная вечеринка) итак, перечисляю: с 17.00 до 18.00 - коктейли из сливы, персика, банана, кокоса.. с 18.00 до 19.00 - коктейли из текилы, самбуки, джина и еще чего-то труднозапоминаемого! ну а с семи до девяти я уже пребывала в таком приподнятом настроении, что рецепты записывать не было смысла)) но очень запомнилась "Глубинная бомба" из пива!!! ребята, всем спасибо,это было НЕЧТО!!

Посетила урок приготовление коктейлей в Москве 10 октября! Настолько понравилось, что теперь есть цель купить блендер!!)) Никогда не думала, что могут быть такие коктейли и из таких составляющих!! понравилась тема с приготовлением своего коктейля. Сергею и Виталию отдельное спасибо!

Ребята, которые проводят "Коктейль-пати" просто лучшие! Сергей и Виталий - настоящие профессионалы! 4 часа держать гостей в постоянном драйве - это талант! Никогда не была на подобных мероприятиях! Эмоции переполняют! Столько коктейлей - необычных, вкуснейших, из экзотических ингредиентов!! (да, да - и из кокоса, и из манго, и из маракуйи!) столько нужных деталей при приготовлении коктейля! Теперь мне кажется, что я профессиональный бармен! Срочно хочу себе домой блендер, шейкер, коктейльные рюмки и полку с сиропами! А ещё - я точно вернусь в Бар к Виталию и Сергею, а Барменскую Ассоциацию! А ещё - это впечатление самое лучшее! Правда! Всем рекомендую!

Покупал в подарок для друзей, ребята остались в полном восторге. Отдельное спасибо Brut Bar'у и бармену Геннадию. :)

Неделю назад посетили с мужем это мероприятие в Лиге барменов. Сперва хотелось бы поблагодорить менеджеров evo impressions за оперативность и исчерпывающую информацию. Очень грамотно и дружелюбно все объяснили. Но, к сожалению, само мероприятие не то что не произвело должного впечатления, а наоборот: вызвало раздражение и обиду за впустую потраченное время и деньги. Во-первых, фактическое время пребывания в баре - не 4 часа, как указано в сертификате, а всего два, которые, как нам потом сказали, делятся на два занятия. Однако, карточку вашего сертификата забирают на входе и врядли второй раз вы туда попадете. Во-вторых, само мероприятие - это один вырванный урок из курса барменства, где большинство участников (а их было 14 без нас) уже умели делать что-то. Поэтому ни о какой истории коктелей, ни о способах их приготовления - ни о какой интересной информации там речи даже не шло. Просто "бывалые" по-одному проходили за барную стойку и что-то смешивали. За полтора часа ожидания очереди я смешала всего ОДИН маленький шот. За деньги этого мероприятия в любом баре можно купить 50 коктейлей. Никогда никуда не жаловалась, но эта "вечеринка" была ужасна! Уважаемые evo-impressions, проверяйте своих партнеров, они не выполняют обязательства.

Добрый день, хотелось рассказать о своем подарке-впечатлении. Коктейльная вечеринка на 2 персоны - прекрасный подарок, полученный мной на день рождения от друзей. Особой удачей для нас стало то, что на нашем мастер-классе было всего 4 человека, так что нашему восхитительному бармену было легко координировать любые наши действия. Максиму, бармену Дайкири бар, отдельное персональное спасибо, было очень интересно его слушать и общаться. В результате получилась очень дружелюбная атмосфера, все прекрасно провели время!) Единственное, те ребята, которые дарили мне этот подарок ожидали большего количества коктейлей :) Но это пустяки. Отличный получился вечер, спасибо за мое впечатление!

Посетила урок приготовление коктейлей в Москве 10 октября! Настолько понравилось, что теперь есть цель купить блендер!!)) Никогда не думала, что могут быть такие коктейли и из таких составляющих!! понравилась тема с приготовлением своего коктейля.

Возьмите Билет и сотрите защитный слой, скрывающий ваш уникальный код. Позвоните по телефону 8 (800) 555-10-89 и назовите уникальный код или активируйте Билет на сайте. Активировать Билет по телефону можно ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 21:00. Сообщите сотруднику EVO Impressions желаемую дату и время получения впечатления. Сотрудник EVO Impressions расскажет вам все подробности и в течение 1-2 дней подтвердит дату и время вашего приключения

Дегустация коктейлей в подарок: вечеринка в молодежном стиле

Дегустация коктейлей в подарок – это возможность весело и с пользой провести четыре часа вдвоем! EVO Impressions устраивает такой грандиозный сюрприз для Вас при участии Барменской Ассоциации России.

Кому же стоит преподнести приглашение на дегустацию коктейлей в подарок:

тем, кто обожает всякий раз пробовать новые и необычайные напитки и не знает пределов совершенству;

тем, кто хочет добавить немного веселья и яркости в привычную будничную рутину – поверьте, Вам это удастся с лихвой, ведь готовят эти обалденные коктейли настоящие профи и по совместительству просто очень веселые ребята;

тем, кто мечтает изобрести свой собственный коктейль и поражать таким навыком своих друзей – уже имеющихся и тех, кто только ими станет!

Что ж, Вы заинтригованы? Тогда узнайте немного подробнее о том, что подарить предлагает компания EVO Impressions в рамках данного подарочного сертификата.

Все начинается с того, что Вас встречают организаторы вечеринки. Встреча происходит на месте проведения всей программы. После чего Вам расскажут о том, какие бывают разновидности коктейлей, поделятся способами приготовления невообразимых напитков.

Затем будет достаточно приятная и расслабляющая часть программы – дегустация приготовленных напитков.

Подарок, создающий атмосферу

Стоит еще несколько слов сказать о самой идее, которая родилась совершенно не случайно. Дегустация коктейлей – подарок, настолько яркий, красочный и неожиданный, что обыкновенно он у всех вызывает целую бурю эмоций и чувств.

Мастерство изготовления коктейлей только в том случае можно назвать мастерством, если их автор смешивает все ингредиенты с легкостью, так виртуозно и феерично, что остается только изумляться. А после – наслаждаться вкусным напитком.

Но самое главное – умение самостоятельно готовить коктейли – это возможность всегда почувствовать себя героем голливудского фильма. Вы всегда мечтали узнать рецепты приготовления коктейлей, которые так любят обожаемые Вами герои: Агент 007 или, например, героини «Секса в большом гророде»? Теперь у Вас есть такой шанс!

А иногда самая большая радость – быть неповторимыми и особенными. А такие образы складываются из мелочей. Научитесь готовить коктейли по авторским рецептам, придумывать их и создавать головокружительные напитки – и Вы получите огромную популярность.

Раскрывать одну из граней Вашего таланта так легко! Выбирайте любые подарочные сертификаты из наших коллекций и знайте, что EVO Impressions всегда поможет с выбором программы. Дегустация коктейлей в подарок – удивительный, но далеко не единственный способ удивить дорогого человека по поводу и без!