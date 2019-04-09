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Evo Impressions - Дорогой подарок за разумные деньги
8 (495) 662-99-78 Москва и Московская область
История умалчивает, кто именно смешал самый первый коктейль, но это был поистине гениальный человек – вот уже двести лет мы с удовольствием пользуемся его изобретением. Коктейли создают атмосферу, настраивают на нужный лад, вдохновляют дизайнеров и художников и даже становятся героями знаменитых фильмов: согласитесь, образ агента 007 был бы неполным без знаменитой фразы «смешать, но не взбалтывать»! Классический сухой мартини, освежающий мохито, стильный манхэттен, загадочная голубая лагуна… Имена коктейлей порой звучат как названия песен, и это неудивительно – работа профи над шедевром в бокале похожа на работу композитора: ноты разных вкусов объединяются, гармонично дополняя друг друга, превращаясь в звучный аккорд или в изысканную мелодию. Но в основе любого творчества всегда лежит техника, и теперь вы сможете освоить ее под руководством настоящих мастеров своего дела. Все остальное – в ваших руках: возможно, скоро вы сами изобретете собственный уникальный коктейль, чтобы радовать себя, друзей и любимых.
Программа:
Встреча гостей на месте проведения программы
Классификация коктейлей и способы их приготовления
Дегустация коктейлей
2 Персоны
3 часа
Возраст участника — с 18 лет
Возможное время проведения программы вам сообщит сотрудник EVO Impressions
Программа не рекомендуется при индивидуальных медицинских противопоказаниях
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Возьмите Билет и сотрите защитный слой, скрывающий ваш уникальный код.
Позвоните по телефону 8 (800) 555-10-89 и назовите уникальный код или активируйте Билет на сайте.
Активировать Билет по телефону можно ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 21:00.
Сообщите сотруднику EVO Impressions желаемую дату и время получения впечатления.
Сотрудник EVO Impressions расскажет вам все подробности и в течение 1-2 дней подтвердит дату и время вашего приключения
Дегустация коктейлей в подарок – это возможность весело и с пользой провести четыре часа вдвоем! EVO Impressions устраивает такой грандиозный сюрприз для Вас при участии Барменской Ассоциации России.
Кому же стоит преподнести приглашение на дегустацию коктейлей в подарок:
Что ж, Вы заинтригованы? Тогда узнайте немного подробнее о том, что подарить предлагает компания EVO Impressions в рамках данного подарочного сертификата.
Все начинается с того, что Вас встречают организаторы вечеринки. Встреча происходит на месте проведения всей программы. После чего Вам расскажут о том, какие бывают разновидности коктейлей, поделятся способами приготовления невообразимых напитков.
Затем будет достаточно приятная и расслабляющая часть программы – дегустация приготовленных напитков.
Стоит еще несколько слов сказать о самой идее, которая родилась совершенно не случайно. Дегустация коктейлей – подарок, настолько яркий, красочный и неожиданный, что обыкновенно он у всех вызывает целую бурю эмоций и чувств.
Мастерство изготовления коктейлей только в том случае можно назвать мастерством, если их автор смешивает все ингредиенты с легкостью, так виртуозно и феерично, что остается только изумляться. А после – наслаждаться вкусным напитком.
Но самое главное – умение самостоятельно готовить коктейли – это возможность всегда почувствовать себя героем голливудского фильма. Вы всегда мечтали узнать рецепты приготовления коктейлей, которые так любят обожаемые Вами герои: Агент 007 или, например, героини «Секса в большом гророде»? Теперь у Вас есть такой шанс!
А иногда самая большая радость – быть неповторимыми и особенными. А такие образы складываются из мелочей. Научитесь готовить коктейли по авторским рецептам, придумывать их и создавать головокружительные напитки – и Вы получите огромную популярность.
Раскрывать одну из граней Вашего таланта так легко! Выбирайте любые подарочные сертификаты из наших коллекций и знайте, что EVO Impressions всегда поможет с выбором программы. Дегустация коктейлей в подарок – удивительный, но далеко не единственный способ удивить дорогого человека по поводу и без!
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Анастасия, здравствуйте!
Спасибо за то, что поделились своими впечатлениями!