Портрет – это зеркало вашей души! И очень важно, чтобы фотохудожник поймал именно то настроение, которое соответствует вашему представлению о себе и вашему общему стилю. Крупный план требует особого подхода: макияж и прическа должны быть идеальными, но вместе с тем – естественными; одежду надо подобрать так, чтобы она только оттеняла красоту вашего лица, не смещая акценты на себя. Портрет не должен выглядеть слишком «сделанным», главная задача – создать произведение искусства, максимально приближенное к жизни, чтобы каждый раз, глядя на него, вы переживали радостный момент узнавания, заново осознавали свою красоту и уникальность.

Диляра Ходила на классический портрет. максимум 7 баллов. качество самого фото неплохое, но скучновато с позами, все однообразно, и все быстро быстро, т.к. на подхоте другие клиенты. фотографии получилось не много....

и просьба, операторы которые звонят с москвы, будте вежливей и терпимей, вы звоните не совсем в удобный момент...и нервничаете, если вас переспрашивают адресс......

спасибо за внимание

Вера Получила в подарок сертификат на фотосессию. Определили меня в фотостудию R2photos на 1905 года. Фотостудия новая, небольшая, но очень уютная, персонал очень дружелюбный и приветливый. Единственный минус - мою запись несколько раз переносили, путали время, но это неважно, так как все окупилось положительными эмоциями. Визажист сделала шикарный макияж, идеально мне подходящий, красивый, выразительный, не вызывающий, стойкий, укладкой тоже осталась абсолютно довольна. Отдельное спасибо фотографу, который помог мне расслабиться, показывал, каа позировать, постоянно просматривал со мной сделанные фотографии, да и вообще видно, что с интересом и ответственностью отнесся к своей работе. Было здорово на пару часов почуствовать себя моделью, с нетерпением жду фото. Спасибо большое evoi, r2photos, успехов вам и процветания!

Надежда Я была очень обрадована подарком коллег на мой день рождения. Итак, мой подарок- это фотосет "Лицо с обложки".



Студия. Студия новая, в ней потрясающего размера окна, которые наполняют помещение пусть и кратковременным осенним, но все же светом. Смотрится это очень стильно. Отдельные фрагменты стен, которые выкрашены в разные тона. С яркой одеждой ( как в моем случае) это выглядит очень сочно и красиво.





Команда. Команда настоящих профессионалов! Все ребята в студии большие молодцы.



Атмосфера в студии очень дружелюбная, ребята все крайне приветливые. Нет никакого дискомфорта в общении. Считаю это важным фактором, т.к. если этого не будет, сложно будет поймать волну и сделать ТАКИЕ кадры, которые вы запомните на долгую память. Если вы хотите по настоящему законченный и красивый образ без макияжа и прически (пусть даже легкой и озорной) не обойтись. Проверено мной лично и не раз.





Отдельное большое спасибо визажисту- стилисту Анне. За разговорами я даже не заметила, как волшебные руки девушки закончили колдовать над моим образом. Макияж даже вечером выглядел так, что как- будто его только нанесли. Спасибо Вам огромное еще раз!





Фотографы. Геннадий. Большой умница. С первых кадров чувствуешь себя в руках настоящего профессионала. Я получила большое удовольствие от работы с ним. Подскажет как лучше положить руку, в какую сторону повернуть голову, поправит выбившуюся прядь волос, а как управляется с невероятным количеством оборудования..... Я наблюдала каждый раз, когда он ловко перемещал оборудование по студии, менял свет и т.д. Одним словом дело мастера боится). Геннадий, спасибо Вам большое, эмоции переполняют. Осталось дождаться фотографий. С замиранием сердца жду их....



Всем и каждому сотруднику студии большое спасибо за ТАКОЙ прекрасный Понедельник:)

Наталия Здравствуйте!

Получила свои фотографии из студии Мансарда... Это НЕЧТО... Показать даже кому-то будет стыдно. Сделан настолько ужасный макияж, что лицо превратилось в мумию какую-то... Что-то неживое получилось. Прически как таковой не слелали. Точнее испортили даже ту укладку, которую сделала я себе сама.

Работу фотографа могу оценить на 3+.

Обидно, что так все получилось, сертификат был подарен мне на юбилей :((

Марина Наумчик Добрый день,



Купила дочери подарок, но, к сожалению не успела активировать. Покупаю часто ваши подарки, может быть все-таки есть возможность им воспользоваться?



Спасибо

Наталья Спасибо Evo Impressions!!!! Получила море удовольствий от фотосессии. Тоже была в студии R2Photes. Фотографии шикарные... Праздник удался! ))

С уважением,Крючкова Екатерина Большое спасибо Evo Impressions за то,что свели с прекрасной фотостудией! Это был один из самых прекрасных моментов в жизни!Невозможно описать словами,какое безграничное счастье дарит фотосессия в студии R2Photos.Спасибо за это огромное фотографу Диме и визажисту Ане.Вы,ребята,самые настоящие волшебники! Я не очень любила фотографироваться,всегда плохо получалась.И,все равно,насмотревшись на фотосессии друзей, очень хотелось красивых фоток.Почти комплекс сформировался)И тут,попав в руки Дмитрия,для меня открылся новый мир!Красоты и уверенности в себе.А такое не у каждого есть! И тут главное не результат-великолепные снимки,а сам процесс.Общение с интересными людьми,радость от того,что получаются прекрасные фотографии,о которых ты даже не мечтала...Этот день изменил многое для меня!Еще раз спасибо Диме и Ане;)

С наилучшими пожеланиями, Лилия Свиткина Здравствуйте, очень хочется поделиться своими эмоциями о полученном подарке! На День Рождения получила подарок-впечатление "Лицо с обложки" от EVO Impressions. Этот подарок попал прямо в точку, потому что я очень люблю фотографироваться. Однако, никогда не была на фотосессиях с профессиональными фотографами, поэтому очень волновалась - вдруг я, ничего не знающая, буду делать все не так и фотографии получатся не очень удачными. Плюс боялась, что мэйк-ап и прическа получатся слишком искусственными и я не буду себя узнавать в этом образе. И вот в назначенный день я приехала в фотостудию "Мансарда". Тут все мои страхи начали исчезать. Меня встретили очень доброжелательно, визажист очень понравилась, она сделала очень красивый макияж, который подчеркнул мои достоинства и скрыл недостатки, не превратив при этом меня в другого человека. Пока визажист колдовала надо мной, рассказала, что фотограф Филипп очень веселый и всегда помогает своим моделям. Это оказалось чистой правдой. Час фотосессии прошел как 5 минут, успели отснять 3 образа. Фотографии получились, действительно, как с обложки! К сожалению, в фотостудии произошли накладки, и фотографии забрать я смогла только через месяц, но это не расстроило меня, так как они не нужны были мне очень срочно, да и задержка была всего несколько дней. В качестве извинения получила дополнительно еще 4 напечатанных фото, кроме обещанных 3 портретов. Это стало еще одним приятным сюрпризом от "Мансарды"!! Фотографии просто супер! В общем, получила от подарка море восторга и замечательных впечатлений! Спасибо EVO Impressions, фотостудии "Мансарда" за возможность почувствовать себя супермоделью! Простите за многословность, просто очень много впечатлений! :)

Мария (Москва) Спасибо за отличную фотосессию, прекрасный дружелюбный коллектив, профессиональные специалисты: визажист-волшебник Ася и фотограф Катя. Прекрасные фотографии и положительные эмоции. Единственный маленький минус - не очень удобно добираться до студии.

Надя М После подтверждения карточки, со мной связались, уточнили дату, несколько раз перед съемкой напомнили, отослали все точные координаты с подробным описанием, как добраться. быстро нашла нужное место. С ростом 160 и неидеальной фигурой, очень нелегко себя чувствовать красивой, нежной и сексуальной. Но эта фотосессия перевернула мой мир! Ася, визажист, посмотрела заготовленный наряд, и создала неповторимый образ! я выглядела, как с обложки. Стас, фотограф, такой внимательный, веселый и добрый, помог мне раскрыться, почувствовать себя красивый, нашел мои сильные стороны и запечатлел их. Потом просматривали фотографии и выбрали 3 для печати. Спасибо огромное Анечке, моей подруге, что разорилась на такой подарок!

Анна Хочу выразить благодарность всем сотрудникам фотостудии! Делала портфолио для себя.Атмосфера в студии очень радушная, очень тепло принимают!Уже после первых минут понимаешь, что ты у друзей. Спасибо Алексею за организацию съемки и прекрасные снимки! Планирую семейную съемку.

С уважением , Ирина С. Добрый день!

Провела сегодня в студии Fashn Екатеринбург прекрасных 2 часа времени!

Спасибо большое Юлии за прическу и макияж- я боялась отдаться в руки незнакомого мастера, но получилось

просто супер все! Спасибо большое Анатолию за фото и помощь! Очень приятные люди и отличные профессионалы.

Рекомендую всем -это новые впечатления!!!

Мари Хорошая фотостудия! Лера фотограф очень милая девушка, помогала, подсказывала. Макияж отличный, но прическу мне делать не стали...Я была уверена, что всю инициативу там возьмут на себя, но когда меня спросили "Какую прическу делать?"..я растерялась, благо в этот день мои волосы имели привлекательный вид...но в итоге мне как-то неумело их закололи на первый образ из-за чего большинство фото мне не понравились. За второй образ я доплатила за мансарду, распустила волосы и уже чувствовала себя более уверено. Очень советую всем мансарду, если солнечный день, фото обалденные! Благодарю все сотрудников фотостудии за интересный опыт, обязательно попробую еще!

Настя, 20 лет До сих пор себя ругаю, что не спросила имя визажиста, мне очень понравилась она. Пока меня готовили (красили, завивали), сделали кучу комплиментов, я вся растаяла и приободрилась. Меня превратили в настоящую красавицу. Фотограф просто делал своё дело, но я ни в коем случае не хочу сказать что-то плохое. Со мной обращались как с принцессой и по-дружески разговаривали и раскрепощали. На мои надоедливые расспросы вежливо и с улыбкой отвечали. Единственное, что не понравилось - обработка. Причем не только мне, но и моим друзьям, родным и близким. Жалко, что меня раскрутили на дополнительную плату за дополнительные фото.

Юлия Я всегда считала себя не фотогеничной и не нравилась сама себе на фото. Но 18 августа 2012 побывала на фото сессии у вас.... Я в восторге! Это чудо! Мне бы такую съемку да в 14 лет, глядишь многих комплексов удалось бы избежать! Спасибо огромное Катерине (визажист) и Александру (фотограф) за их творчество и профессионализм!!!!! Это было одно из ярких событий в моей жизни!

Дашута Очень понравилось)) Классный визажист, очень дружелюбный фотограф)))) Супер)

Юлия Я ходила а фотосессию в ноябре , но до сих пор балдею от фотографий ! Замечательный подарок ! Отличное отношение к клиентам ! Фотографии чудесные ! Все очень понравилось ! :)

Анна (Москва) Я в восторге от профессиональной команды ребят! Отличный визажист - Ирина, фотограф - Александр! Их работой я очень довольна! И действительно, результат превзошел ожидания! Единственное - не могу понять присутствие в студии некой особы, в помощи которой не нуждался ни один из присутствующих, а наоборот, она же в день выдачи заказов, на мою просьбу помочь мне найти 7 строение, захлопнула перед носом дверь, к чему бы это...

Виталий Отличная работа!!!

Анна,26 лет (Москва) Мой мужчина подарил мне фотоссесию.Сначала я была расстроена,лучше бы фотоаппарат подарил! Но поверьте мне,когда получила фотографии на руки-радости не было предела!Да и ощущения от самого процесса съёмки незабываемые!!!Отдельная благодарность визажисту Ольге и фотографу Александру,они настоящие художники!

Иван Спасибо.

Наталия спасибо! очень понравилось. профессиональный стилист, любящий свою работу и фотограф. добавили знания и классные фото в альбом. спасибо evo за такие подарки!