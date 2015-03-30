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Evo Impressions - Дорогой подарок за разумные деньги

8 (495) 662-99-78 Москва и Московская область

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товаров
на 0 рублей
Адреналин SPA & Красота Premium Гурман Уикенды & экскурсии Романтика Мой стиль Мультиподарки
Новый год Для него Для нее Для детей Для двоих Подарочная упаковка Корпоративные подарки
0
товаров
на 0 рублей
День рождения Новый год 14 февраля 23 февраля 8 марта Свадьба
Цена
Главная/Мир увлечений/Принципиально другой театр
Продолжительность: 2 часа
Количество участников: 2
3 причины купить этот подарок:
>
Идеальный подарок для двоих
>
Каждая постановка особенная и неповторимая
>
Лучшие актеры и режиссеры - только для Вас!

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Принципиально другой театр
Принципиально другой театр
2640
RUB

Принципиально другой театр

Принципиально другой театр
3300 руб.
2640 руб.
2440 руб.
Принципиально другой театр
Принципиально другой театр
Принципиально другой театр
Принципиально другой театр
 
Программы на выбор
Отзывы
Как испытать EVO?

Программа:

  • Выбор спектакля из представленного репертуара
  • Получение 2-х билетов в кассе
  • Посещение одного спектакля
  • 2 Персоны
  • 1,5-2,5 часа
  • Возраст участника - с 16 лет

Что нужно знать:
  • Вы можете выбрать спектакль, согласно текущему репертуару
  • В летний период спектакли не проводятся
  • Активируйте сертификат за 10-20 дней до желаемой даты получения услуги
  • Перенос или отмена бронирования - невозможны
30.03.15
Борис Городецкий

Здравствуйте! Воспользовался сертификатом "Принципиально другой театр". В процессе получения услуги возникли непредвиденные сложности, связанные с недопониманием друг друга служб театра и компании EVO. В результате впечатления от посещения театра оказались несколько омраченными. НО компания EVO проявила редкую в наши дни заботу о клиенте. Она организовала (за свой счет), в качестве комплимента, ещё одно посещение театра. Спасибо за доставленное удовольствие! Особо хочется отметить руководителя отдела контроля качества Жукову Юлию. Ещё раз большое спасибо за прекрасно проведенное время!

Борис, добрый день!
Спасибо Вам за теплые слова.
Рады, что ситуация разрешилась положительно.

14.11.14
Лена
очень жаль, что не удалось воспользоваться - пребывали в полной уверенности, что подарком можно воспользоваться в течение года, а не 6 месяцев( может за месяц до окончаниясрока действия смс посылать?

Лена, здравствуйте!
Сертификат может быть активирован в течение 6 месяцев со дня приобретения.
Информация о сроке действия сертификата представлена на коробке в виде наклейки с указанием предельной даты активации сертификата.
Также срок действия сертификата можно уточнить в службе поддержки клиентов или проверить на сайте www.evoi.ru, при помощи функции "Активация подарка".
Очень жаль, что Вам не удалось активировать сертификат в указанный срок.

Специфика подарка не предусматривает возможность индивидуального оповещения клиентов об окончании срока действия, так как сертификат не является именным. Данные клиента не фиксируются при продаже, так как владелец сертификата может измениться (сертификат может быть передан другому лицу).
Спасибо за Ваше предложение и отзыв.

28.05.13
Лена
Очень понравилось посещения театра Дигарханяна - прекрасные места, никаких очередей и проблем, остались довольны с мужем.

  • Выберите программу, которая вам больше всего нравится.
  • Возьмите Билет и сотрите защитный слой, скрывающий ваш уникальный код.
  • Позвоните по телефону 8 (800) 555-10-89  и назовите уникальный код или активируйте Билет на сайте.
  • Активировать Билет по телефону можно ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 21:00.
  • Сообщите сотруднику EVO Impressions желаемую дату и время получения впечатления.
  • Сотрудник EVO Impressions расскажет вам все подробности и в течение 1-2 дней подтвердит дату и время  вашего приключения 

Билеты в театр в подарок — наполните жизнь яркими эмоциями!

Театр — это целый мир: яркий, живой, красочный, эмоциональный, иногда грустный и неожиданный, но всегда интересный и неповторимый. Здесь зритель погружается в чарующую атмосферу творчества, испытывает невероятную палитру чувств, радуется, страдает и переживает вместе с актерами. Каждый спектакль — это настоящий праздник, который приносит массу новых впечатлений и незабываемых эмоций.

Преподнесите билеты в театр в подарок близкому на любое торжество и память о Вашем презенте останется навсегда. Только представьте: женщины в шикарных платьях и мужчины в элегантных костюмах, тяжелый занавес, превосходное музыкальное сопровождение, кулисы и софиты. Первый, второй, третий звонок, и вот уже на сцене кипят нешуточные страсти и развиваются невероятные события. Окунувшись в волшебный театральный мир, человек не останется равнодушным, и обязательно захочет вернуться сюда вновь.

Принципиально другой театр

Если Вы решили порадовать близких таким роскошным презентом, просто приобретете подарочный сертификат и позвольте выбрать представление на свой вкус.

Как воспользоваться сертификатом?

Активировать сертификат на два билета в театр в подарок очень просто. Сотрите защитный слой, позвоните по телефону, указанному прямо на купоне, и сообщите сотруднику компании секретный код и дату спектакля. Забронировать места необходимо за 10-20 дней до представления. Перенос бронирования невозможен.

В течение 1-2 дней активацию подтвердят. Сотрудники EVO Impressions расскажут все подробности. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам или приходите в наш фирменный магазин необычных подарков.

Продолжительность: 2 часа
Количество участников: 2
3 причины купить этот подарок:
>
Идеальный подарок для двоих
>
Каждая постановка особенная и неповторимая
>
Лучшие актеры и режиссеры - только для Вас!
 
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