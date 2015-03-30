очень жаль, что не удалось воспользоваться - пребывали в полной уверенности, что подарком можно воспользоваться в течение года, а не 6 месяцев( может за месяц до окончаниясрока действия смс посылать?

Здравствуйте! Воспользовался сертификатом "Принципиально другой театр". В процессе получения услуги возникли непредвиденные сложности, связанные с недопониманием друг друга служб театра и компании EVO. В результате впечатления от посещения театра оказались несколько омраченными. НО компания EVO проявила редкую в наши дни заботу о клиенте. Она организовала (за свой счет), в качестве комплимента, ещё одно посещение театра. Спасибо за доставленное удовольствие! Особо хочется отметить руководителя отдела контроля качества Жукову Юлию. Ещё раз большое спасибо за прекрасно проведенное время!

Билеты в театр в подарок — наполните жизнь яркими эмоциями!

Театр — это целый мир: яркий, живой, красочный, эмоциональный, иногда грустный и неожиданный, но всегда интересный и неповторимый. Здесь зритель погружается в чарующую атмосферу творчества, испытывает невероятную палитру чувств, радуется, страдает и переживает вместе с актерами. Каждый спектакль — это настоящий праздник, который приносит массу новых впечатлений и незабываемых эмоций.

Преподнесите билеты в театр в подарок близкому на любое торжество и память о Вашем презенте останется навсегда. Только представьте: женщины в шикарных платьях и мужчины в элегантных костюмах, тяжелый занавес, превосходное музыкальное сопровождение, кулисы и софиты. Первый, второй, третий звонок, и вот уже на сцене кипят нешуточные страсти и развиваются невероятные события. Окунувшись в волшебный театральный мир, человек не останется равнодушным, и обязательно захочет вернуться сюда вновь.

Принципиально другой театр

Если Вы решили порадовать близких таким роскошным презентом, просто приобретете подарочный сертификат и позвольте выбрать представление на свой вкус.

Как воспользоваться сертификатом?

Активировать сертификат на два билета в театр в подарок очень просто. Сотрите защитный слой, позвоните по телефону, указанному прямо на купоне, и сообщите сотруднику компании секретный код и дату спектакля. Забронировать места необходимо за 10-20 дней до представления. Перенос бронирования невозможен.

В течение 1-2 дней активацию подтвердят. Сотрудники EVO Impressions расскажут все подробности. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам или приходите в наш фирменный магазин необычных подарков.