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Evo Impressions - Дорогой подарок за разумные деньги
8 (495) 662-99-78 Москва и Московская область
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Здравствуйте! Воспользовался сертификатом "Принципиально другой театр". В процессе получения услуги возникли непредвиденные сложности, связанные с недопониманием друг друга служб театра и компании EVO. В результате впечатления от посещения театра оказались несколько омраченными. НО компания EVO проявила редкую в наши дни заботу о клиенте. Она организовала (за свой счет), в качестве комплимента, ещё одно посещение театра. Спасибо за доставленное удовольствие! Особо хочется отметить руководителя отдела контроля качества Жукову Юлию. Ещё раз большое спасибо за прекрасно проведенное время!
Лена, здравствуйте!
Сертификат может быть активирован в течение 6 месяцев со дня приобретения.
Информация о сроке действия сертификата представлена на коробке в виде наклейки с указанием предельной даты активации сертификата.
Также срок действия сертификата можно уточнить в службе поддержки клиентов или проверить на сайте www.evoi.ru, при помощи функции "Активация подарка".
Очень жаль, что Вам не удалось активировать сертификат в указанный срок.
Специфика подарка не предусматривает возможность индивидуального оповещения клиентов об окончании срока действия, так как сертификат не является именным. Данные клиента не фиксируются при продаже, так как владелец сертификата может измениться (сертификат может быть передан другому лицу).
Спасибо за Ваше предложение и отзыв.
Театр — это целый мир: яркий, живой, красочный, эмоциональный, иногда грустный и неожиданный, но всегда интересный и неповторимый. Здесь зритель погружается в чарующую атмосферу творчества, испытывает невероятную палитру чувств, радуется, страдает и переживает вместе с актерами. Каждый спектакль — это настоящий праздник, который приносит массу новых впечатлений и незабываемых эмоций.
Преподнесите билеты в театр в подарок близкому на любое торжество и память о Вашем презенте останется навсегда. Только представьте: женщины в шикарных платьях и мужчины в элегантных костюмах, тяжелый занавес, превосходное музыкальное сопровождение, кулисы и софиты. Первый, второй, третий звонок, и вот уже на сцене кипят нешуточные страсти и развиваются невероятные события. Окунувшись в волшебный театральный мир, человек не останется равнодушным, и обязательно захочет вернуться сюда вновь.
Если Вы решили порадовать близких таким роскошным презентом, просто приобретете подарочный сертификат и позвольте выбрать представление на свой вкус.
Активировать сертификат на два билета в театр в подарок очень просто. Сотрите защитный слой, позвоните по телефону, указанному прямо на купоне, и сообщите сотруднику компании секретный код и дату спектакля. Забронировать места необходимо за 10-20 дней до представления. Перенос бронирования невозможен.
В течение 1-2 дней активацию подтвердят. Сотрудники EVO Impressions расскажут все подробности. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам или приходите в наш фирменный магазин необычных подарков.
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Борис, добрый день!
Спасибо Вам за теплые слова.
Рады, что ситуация разрешилась положительно.