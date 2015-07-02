Кулинарное путешествие

Совершить кругосветное путешествие не выходя с кухни – что может быть проще, сытнее и приятней?! Посетив кулинарные мастер-классы, вы сможете удивить друзей и близких блюдами изысканной французской кухни, пряной восточной кухни, домашней итальянской, с легкостью накрутить роллов или налепить пельменей на большую компанию.

Спасибо-спасибо-спасибо! Мне очень понравился мастер класс по кулинарии , столько всяких мелочей, совсем не сложные, но придают блюдам такие ароматы! УХ! Всем советую, вкусно готовить обязательно нужно уметь!

Я была на кулинарном мастер-классе- Мясной клуб. Мне мастер класс очень понравился. Можно было принимать активное участие в приготовлении любого блюда. Сама по себе студия очень удобно обустроена,чистая и с бесплатным баром на соки/чай/кофе. Все продукты свежие. При желании можно было доплатить за вино и т.д Каждое приготовленное блюдо можно было взять с собой. Несколько раз, за время мастер класса были проведены викторины на призы. Было весело, дружная обстановка. И даже самые застенчивые под конец начали что-то готовить. И без сувениров было не уйти: Журнал, купон на скидку на след посещение и макароны))) Самое главное- грамота о прохождении мастер класса,подписанная поваром. Мне очень понравилось.

Вчера были с мамой на мастер-классе Узбекская кухня, очень понравилось!!! Мы приготовили плов с бараниной, суп лагман, салат из запеченых овощей и пахлаву! Было очень вкусно и интересно, все без исключения были задействованы в приготовлении блюд). Были даже конкурсы, организаторы большие молодцы, спасибо всем большое!

Всем - добрый день! От всей души говорю огромное спасибо за чудесный вечер! У нас была программа "Магия кофе", и мы действительно почти на два часа оказались под магией не только этого уникального напитка, но и организаторов этого действа. Программа проходила в Санкт-Петербургском музее кофе. Сначала мы прослушали очень интересный рассказ об истории напитка, посмотрели удивительную экспозицию, затем была шоу-дегустация, проходившая в живой атмосфере, с юмором, и, что называется, с искоркой. Мы узнали немало нового, да что говорить, все было организовано просто здорово! СПАСИБО!

Спасибо большое за ваш вечер,всё очень понравилось,хороший коллектив,шикарные Шеф-Повара,всё было вкусно!

Выберите программу, которая вам больше всего нравится. Возьмите Билет и сотрите защитный слой, скрывающий ваш уникальный код. Позвоните по телефону 8 (800) 555-10-89 и назовите уникальный код или активируйте Билет на сайте www.evoi.ru . Активировать Билет по телефону можно ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 21:00. Сообщите сотруднику EVO Impressions желаемую дату и время получения впечатления. Сотрудник EVO Impressions расскажет вам все подробности и в течение 1-2 дней подтвердит дату и время вашего приключения

Кулинарный мастер-класс в подарок — для настоящих гурманов!

Кулинарный мастер-класс в подарок — прекрасный способ увлекательно и с пользой провести время! Такой оригинальный презент понравится и тем, кто не умеет готовить, но очень хочет научиться, и людям, стремящимся развить свое мастерство. Устройте своим близким настоящий праздник живота, порадуйте их новыми навыками и великолепными блюдами!

На интереснейших занятиях каждому желающему предоставляется уникальная возможность расширить представления о кухне разных стран и попробовать свои силы в приготовлении необычной еды. Во время кулинарного мастер-класса Вам откроются удивительные секреты создания вкуснейших традиционных блюд. Так, если Вы желаете познать тонкости приготовления пасты или пиццы, выбирайте занятия по итальянской кухне. Хотите научиться готовить несравненное бурито — записывайтесь на мексиканский мастер-класс. Это далеко не весь список кулинарных занятий. Наши квалифицированные повара также готовы открыть секреты французской, тайской и средиземноморской кухонь.

Мастера продемонстрируют виртуозное владение холодным кухонным оружием, расскажут о захватывающих рецептах самых вкусных блюд народов мира, откроют тайны о пропорциях соусов и невероятных ингредиентах. Каждый урок длится 3,5-4 часа, включает теоретическую и практическую части. После проходит дегустация. Всю приготовленную еду можно забрать с собой, чтобы угостить родных и близких. Приносить продукты не надо — все необходимое предоставляют организаторы.

Выбирайте в подарок полезный кулинарный мастер-класс, осваивайте сложнейшие национальные блюда и удивляйте гостей вкуснейшей едой разных стран мира! Вам больше не нужно тратиться в дорогих ресторанах — настоящие шедевры можно приготовить дома собственными руками!

Как использовать подарочный сертификат?

Использовать подарочный сертификат очень легко. Его нужно активировать за 7 дней до желаемой даты получения услуги. Сотрите защитный слой, позвоните по телефону, указанному прямо на билете, и сообщите сотруднику компании секретный код и дату. В течение 1-2 дней активацию подтвердят. Возраст участников кулинарного мастер-класса в подарок — от 14 лет. Чтобы узнать больше узнать про приключения, обращайтесь к сотрудникам EVO Impressions. Они готовы ответить на все возникшие вопросы и подсказать, что подарить.

Радуйте любимых не вещами, а яркими эмоциями и незабываемыми моментами! В EVO Impressions есть удивительные сертификаты для каждого — Вы без труда подберете незабываемые подарки для себя, родных и друзей на любое торжество.