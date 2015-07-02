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Evo Impressions - Дорогой подарок за разумные деньги

8 (495) 662-99-78 Москва и Московская область

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Адреналин SPA & Красота Premium Гурман Уикенды & экскурсии Романтика Мой стиль Мультиподарки
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товаров
на 0 рублей
День рождения Новый год 14 февраля 23 февраля 8 марта Свадьба
Цена
Главная/Гурман/Кулинарное путешествие
Количество участников: 1
3 причины купить этот подарок:
>
Во-первых, это очень здорово, так как готовить придется всем вместе!
>
Во-вторых, всё профессионально: Вами будет руководить опытнейший шеф-повар
>
В-третьих, это полезно для личной жизни: научиться хорошо и вкусно готовить – значит найти путь к сердцу любимого человека!

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Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
4000
RUB

Кулинарное путешествие

Кулинарное путешествие
5000 руб.
4000 руб.
3800 руб.
Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
 
Совершить кругосветное путешествие не выходя с кухни – что может быть проще, сытнее и приятней?! Посетив кулинарные мастер-классы, вы сможете удивить друзей и близких блюдами изысканной французской кухни, пряной восточной кухни, домашней итальянской, с легкостью накрутить роллов или налепить пельменей на большую компанию.
Программы на выбор
Отзывы
Как испытать EVO?
Программа:
 
Выбор кулинарного мастер-класса
Встреча на месте проведения
Знакомство с шеф-поваром и особенностями кухни, теоретическая часть
Приготовление 3 блюд под руководством шеф-повара из мексиканской, французской, итальянской, средиземноморской или тайской кухни
Дегустация приготовленных блюд
1 Персона
3,5-4 часа
Возраст участника - с 14 лет
 
Что нужно знать?
 
Актуальное расписание действующих мастер-классов вам сообщат сотрудники EVO Impressions при бронировании услуги
В программу входят продукты для приготовления 
Приготовленные блюда можно забрать с собой
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
02.07.15
Кулинарное путешествие v
Спасибо большое за ваш вечер,всё очень понравилось,хороший коллектив,шикарные Шеф-Повара,всё было вкусно!

Добрый день!
Благодарим Вас за отзыв!

01.09.14
Елена Скородумова

Всем - добрый день! От всей души говорю огромное спасибо за чудесный вечер! У нас была программа "Магия кофе", и мы действительно почти на два часа оказались под магией не только этого уникального напитка, но и организаторов этого действа. Программа проходила в Санкт-Петербургском музее кофе. Сначала мы прослушали очень интересный рассказ об истории напитка, посмотрели удивительную экспозицию, затем была шоу-дегустация, проходившая в живой атмосфере, с юмором, и, что называется, с искоркой. Мы узнали немало нового, да что говорить, все было организовано просто здорово! СПАСИБО!

30.05.14
Ирина (Москва)
Вчера были с мамой на мастер-классе Узбекская кухня, очень понравилось!!! Мы приготовили плов с бараниной, суп лагман, салат из запеченых овощей и пахлаву! Было очень вкусно и интересно, все без исключения были задействованы в приготовлении блюд). Были даже конкурсы, организаторы большие молодцы, спасибо всем большое!
13.05.14
Александра

Я была на кулинарном мастер-классе- Мясной клуб. Мне мастер класс очень понравился. Можно было принимать активное участие в приготовлении любого блюда. Сама по себе студия очень удобно обустроена,чистая и с бесплатным баром на соки/чай/кофе. Все продукты свежие. При желании можно было доплатить за вино и т.д
Каждое приготовленное блюдо можно было взять с собой.
Несколько раз, за время мастер класса были проведены викторины на призы.
Было весело, дружная обстановка. И даже самые застенчивые под конец начали что-то готовить.
И без сувениров было не уйти: Журнал, купон на скидку на след посещение и макароны))) Самое главное- грамота о прохождении мастер класса,подписанная поваром.
Мне очень понравилось.

26.03.12
Катя (Москва)
Спасибо-спасибо-спасибо! Мне очень понравился мастер класс по кулинарии, столько всяких мелочей, совсем не сложные, но придают блюдам такие ароматы! УХ! Всем советую, вкусно готовить обязательно нужно уметь!

Выберите программу, которая вам больше всего нравится.
Возьмите Билет и сотрите защитный слой, скрывающий ваш уникальный код.
Позвоните по телефону 8 (800) 555-10-89  и назовите уникальный код или активируйте Билет на сайте www.evoi.ru .
Активировать Билет по телефону можно ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 21:00.
Сообщите сотруднику EVO Impressions желаемую дату и время получения впечатления.
Сотрудник EVO Impressions расскажет вам все подробности и в течение 1-2 дней подтвердит дату и время  вашего приключения

Кулинарный мастер-класс в подарок — для настоящих гурманов!

Кулинарный мастер-класс в подарок — прекрасный способ увлекательно и с пользой провести время! Такой оригинальный презент понравится и тем, кто не умеет готовить, но очень хочет научиться, и людям, стремящимся развить свое мастерство. Устройте своим близким настоящий праздник живота, порадуйте их новыми навыками и великолепными блюдами!

На интереснейших занятиях каждому желающему предоставляется уникальная возможность расширить представления о кухне разных стран и попробовать свои силы в приготовлении необычной еды. Во время кулинарного мастер-класса Вам откроются удивительные секреты создания вкуснейших традиционных блюд. Так, если Вы желаете познать тонкости приготовления пасты или пиццы, выбирайте занятия по итальянской кухне. Хотите научиться готовить несравненное бурито — записывайтесь на мексиканский мастер-класс. Это далеко не весь список кулинарных занятий. Наши квалифицированные повара также готовы открыть секреты французской, тайской и средиземноморской кухонь.

Мастера продемонстрируют виртуозное владение холодным кухонным оружием, расскажут о захватывающих рецептах самых вкусных блюд народов мира, откроют тайны о пропорциях соусов и невероятных ингредиентах. Каждый урок длится 3,5-4 часа, включает теоретическую и практическую части. После проходит дегустация. Всю приготовленную еду можно забрать с собой, чтобы угостить родных и близких. Приносить продукты не надо — все необходимое предоставляют организаторы.

Выбирайте в подарок полезный кулинарный мастер-класс, осваивайте сложнейшие национальные блюда и удивляйте гостей вкуснейшей едой разных стран мира! Вам больше не нужно тратиться в дорогих ресторанах — настоящие шедевры можно приготовить дома собственными руками!

Как использовать подарочный сертификат?

Использовать подарочный сертификат очень легко. Его нужно активировать за 7 дней до желаемой даты получения услуги. Сотрите защитный слой, позвоните по телефону, указанному прямо на билете, и сообщите сотруднику компании секретный код и дату. В течение 1-2 дней активацию подтвердят. Возраст участников кулинарного мастер-класса в подарок — от 14 лет. Чтобы узнать больше узнать про приключения, обращайтесь к сотрудникам EVO Impressions. Они готовы ответить на все возникшие вопросы и подсказать, что подарить.

Радуйте любимых не вещами, а яркими эмоциями и незабываемыми моментами! В EVO Impressions есть удивительные сертификаты для каждого — Вы без труда подберете незабываемые подарки для себя, родных и друзей на любое торжество.

Количество участников: 1
3 причины купить этот подарок:
>
Во-первых, это очень здорово, так как готовить придется всем вместе!
>
Во-вторых, всё профессионально: Вами будет руководить опытнейший шеф-повар
>
В-третьих, это полезно для личной жизни: научиться хорошо и вкусно готовить – значит найти путь к сердцу любимого человека!
 
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