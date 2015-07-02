Кулинарное путешествие

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Evo Impressions - Дорогой подарок за разумные деньги
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Всем - добрый день! От всей души говорю огромное спасибо за чудесный вечер! У нас была программа "Магия кофе", и мы действительно почти на два часа оказались под магией не только этого уникального напитка, но и организаторов этого действа. Программа проходила в Санкт-Петербургском музее кофе. Сначала мы прослушали очень интересный рассказ об истории напитка, посмотрели удивительную экспозицию, затем была шоу-дегустация, проходившая в живой атмосфере, с юмором, и, что называется, с искоркой. Мы узнали немало нового, да что говорить, все было организовано просто здорово! СПАСИБО!
Я была на кулинарном мастер-классе- Мясной клуб. Мне мастер класс очень понравился. Можно было принимать активное участие в приготовлении любого блюда. Сама по себе студия очень удобно обустроена,чистая и с бесплатным баром на соки/чай/кофе. Все продукты свежие. При желании можно было доплатить за вино и т.д
Каждое приготовленное блюдо можно было взять с собой.
Несколько раз, за время мастер класса были проведены викторины на призы.
Было весело, дружная обстановка. И даже самые застенчивые под конец начали что-то готовить.
И без сувениров было не уйти: Журнал, купон на скидку на след посещение и макароны))) Самое главное- грамота о прохождении мастер класса,подписанная поваром.
Мне очень понравилось.
Выберите программу, которая вам больше всего нравится.
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Позвоните по телефону 8 (800) 555-10-89 и назовите уникальный код или активируйте Билет на сайте www.evoi.ru .
Активировать Билет по телефону можно ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 21:00.
Сообщите сотруднику EVO Impressions желаемую дату и время получения впечатления.
Сотрудник EVO Impressions расскажет вам все подробности и в течение 1-2 дней подтвердит дату и время вашего приключения
Кулинарный мастер-класс в подарок — прекрасный способ увлекательно и с пользой провести время! Такой оригинальный презент понравится и тем, кто не умеет готовить, но очень хочет научиться, и людям, стремящимся развить свое мастерство. Устройте своим близким настоящий праздник живота, порадуйте их новыми навыками и великолепными блюдами!
На интереснейших занятиях каждому желающему предоставляется уникальная возможность расширить представления о кухне разных стран и попробовать свои силы в приготовлении необычной еды. Во время кулинарного мастер-класса Вам откроются удивительные секреты создания вкуснейших традиционных блюд. Так, если Вы желаете познать тонкости приготовления пасты или пиццы, выбирайте занятия по итальянской кухне. Хотите научиться готовить несравненное бурито — записывайтесь на мексиканский мастер-класс. Это далеко не весь список кулинарных занятий. Наши квалифицированные повара также готовы открыть секреты французской, тайской и средиземноморской кухонь.
Мастера продемонстрируют виртуозное владение холодным кухонным оружием, расскажут о захватывающих рецептах самых вкусных блюд народов мира, откроют тайны о пропорциях соусов и невероятных ингредиентах. Каждый урок длится 3,5-4 часа, включает теоретическую и практическую части. После проходит дегустация. Всю приготовленную еду можно забрать с собой, чтобы угостить родных и близких. Приносить продукты не надо — все необходимое предоставляют организаторы.
Выбирайте в подарок полезный кулинарный мастер-класс, осваивайте сложнейшие национальные блюда и удивляйте гостей вкуснейшей едой разных стран мира! Вам больше не нужно тратиться в дорогих ресторанах — настоящие шедевры можно приготовить дома собственными руками!
Использовать подарочный сертификат очень легко. Его нужно активировать за 7 дней до желаемой даты получения услуги. Сотрите защитный слой, позвоните по телефону, указанному прямо на билете, и сообщите сотруднику компании секретный код и дату. В течение 1-2 дней активацию подтвердят. Возраст участников кулинарного мастер-класса в подарок — от 14 лет. Чтобы узнать больше узнать про приключения, обращайтесь к сотрудникам EVO Impressions. Они готовы ответить на все возникшие вопросы и подсказать, что подарить.
Радуйте любимых не вещами, а яркими эмоциями и незабываемыми моментами! В EVO Impressions есть удивительные сертификаты для каждого — Вы без труда подберете незабываемые подарки для себя, родных и друзей на любое торжество.
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