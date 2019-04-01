У каждого города, как и у человека – свой характер. Если свернуть с глянцевых туристических маршрутов и внимательно приглядеться, есть шанс понять, какой он: что на самом деле он хочет сказать своим жителям, чем дышит и чем живет, какие тайны хранит и какие видит сны, растворяясь в свете ночных фонарей. Мы предлагаем возможность преодолеть сложившийся стереотип и увидеть городской континуум по-новому. И даже если вы прожили здесь всю жизнь или с детства самозабвенно увлекаетесь краеведением и поэтому уверены, что знаете все, поверьте, нам есть чем вас удивить. Выбирайте любую из программ, ведь знакомиться заново – это всегда увлекательно!

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной Вы посетите цирк во время его повседневной работы. Экскурсию проводят сотрудники цирка, каждый - со своим творческим видением программы. Поэтому экскурсия может изменяться в зависимости от обстановки в цирке, расписания представлений, выходов артистов и других факторов. В любом случае, экскурсия будет интересной и познавательной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет—посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Для лиц с 10 лет Необходимо прибыть за 10 минут до начала сбора группы В случае опоздания участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной Внимание! Церемония развода Президентского полка является бесплатной услугой, туристы посещают ее самостоятельно, она может быть отменена, перенесена в другое место, время, дату без предварительного уведомления туристов

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной Информируем Вас, что дегустация — оценка вкусовой гаммы небольшого количества различных продуктов. Не является полноценным приёмом пищи или трапезой

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказаннойАктивируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей

Посещение смотровой площадки, где Вы будете находиться под брюхом взмывающих в высь лайнеров

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Рекомендуем взять с собой фотоаппарат Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей Рекомендуем взять с собой фотоаппарат Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Добрый день! Будьте внимательны: на экскурсию "Сладкий город" (шоколадное путешествие на кондитерскую фабрику) нужно брать с собой сменную обувь, волосы должны быть убраны в хвост и сумочка, чтобы не мешалась, должна быть маленькой и удобной (через плечо).

Съездили на услугу "Городская прогулка на теплоходе", всё понравилось. У EVO приятные менеджеры, всё расскажут, на все вопросы ответят. Экскурсовод был опытный, много чего узнали нового о Москве. Буду советовать - это точно))

Добрый день! 19.08.2018г. были на экскурсии "Весь мир в тарелке", которая проходила по студгородку РУДН. Отличная экскурсия, многое узнали о национальной кухне разных стран: Ливана, Индии, Эфиопии и Перу. Большое спасибо Ирине Таран, которая вела эту экскурсию. Ирина очень интересно рассказывает о тонкостях дегустируемых блюд и погружает в атмосферу представляемых стран.

Добрый день! Я конечно не смогу побывать на экскурсии. Но очень хотелось бы ощутить ту атмосферу ароматов и настроения.

Сотрудник EVO Impressions свяжется с вами в течение 1-2 дней и подтвердит дату и время вашего впечатления

Активировать Билет по телефону 8 (800) 555-10-89 можно ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 21:00

Активируйте Билет на сайте www.evoi.ru и укажите желаемую дату и время оказания услуги

Экскурсия в подарок – принципиально другой взгляд на мегаполис

Экскурсия в подарок расскажет и продемонстрирует особенный «характер» города. Если свернуть с глянцевых туристических маршрутов и внимательно присмотреться, есть шанс понять, какой он. Город расскажет, чем он живет и дышит, какие тайны хранятся в его сокровищницах, какие сны видит, как только день растворяется в свете ночных фонарей.

EVO Impressions представляет шанс один на миллион – Вы сможете преодолеть сложившийся стереотип и окунуться в незабываемую экскурсию. Сделайте друг другу такой подарок! Даже если всю жизнь с детства город кажется уже привычным, поверьте, мы сможем удивить даже экспертов в краеведении!

На выбор предоставляется подарок – экскурсия по одной из увлекательных программ.

Окунитесь в «злачные места» города – прогуляйтесь по барам. Только одеться нужно соответственно – никто не отменял дресс-кодов и face control!

Пройдитесь по «кухонной» культуре. Это особенный маршрут – кулинарные достопримечательности нужно изучать даже еще более тщательно, чем исторические и архитектурные. Этот подарок на одну персону – просто истинное блаженство. Одевайтесь поудобнее!

А можно собраться с друзьями и прогуляться по лучшим улицам прекрасного родного города – подарок, который будет жить в памяти вечно, экскурсия с душой!

Захотелось узнать тайны? Раскрыть для себя темные стороны жизни аристократии и простых горожан? Любите пикантные истории? Тогда отправляемся на экскурсию под названием «Город пороков и соблазнов».

Театралы особенно оценят программу, предполагающую экскурсию по театрам города, – Вы узнаете много интересных историй!

И это далеко не все программы. Что подарить особенного с учетом предпочтений дорогого человека, точно знает EVO Impressions. Ведь экскурсии – на любой вкус: есть велопрогулки, прокат сигвеев, прогулка на теплоходе – все эти нестандартные пути исследования родного города подарят целый спектр эмоций.

Как активировать подарочный сертификат, читайте на сайте или уточняйте у нас!