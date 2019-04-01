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Evo Impressions - Дорогой подарок за разумные деньги

8 (495) 662-99-78 Москва и Московская область

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Адреналин SPA & Красота Premium Гурман Уикенды & экскурсии Романтика Мой стиль Мультиподарки
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товаров
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День рождения Новый год 14 февраля 23 февраля 8 марта Свадьба
Цена
Главная/Уикенды & экскурсии/Город другими глазами
3 причины купить этот подарок:
>
Способ узнать что-то необычное и новое о городе, в котором живешь всю жизнь.
>
Отличное развлечение и познавательное приключение в одном подарке.
>
Низкая цена за оригинальное впечатление!
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Кулинарное путешествие
Кулинарный мастер-класс по кухням народов мира на выбор
Цена:
5000 руб.
4000 руб.

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Город другими глазами
Город другими глазами
2128
RUB

Город другими глазами

Город другими глазами
2660 руб.
2128 руб.
1928 руб.
Город другими глазами
Город другими глазами
Город другими глазами
Город другими глазами
 

Принципиально другой взгляд на мегаполис

У каждого города, как и у человека – свой характер. Если свернуть с глянцевых туристических маршрутов и внимательно приглядеться, есть шанс понять, какой он: что на самом деле он хочет сказать своим жителям, чем дышит и чем живет, какие тайны хранит и какие видит сны, растворяясь в свете ночных фонарей. Мы предлагаем возможность преодолеть сложившийся стереотип и увидеть городской континуум по-новому. И даже если вы прожили здесь всю жизнь или с детства самозабвенно увлекаетесь краеведением и поэтому уверены, что знаете все, поверьте, нам есть чем вас удивить. Выбирайте любую из программ, ведь знакомиться заново – это всегда увлекательно!

Программы на выбор
Отзывы
Как испытать EVO?
Город золотой/Посещение выставки &laquo;Алмазный фонд&raquo; с увлекательной экскурсией
Город золотой
Посещение выставки «Алмазный фонд» с увлекательной экскурсией

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Пешеходная экскурсия по Арбатской площади, улице Воздвиженке, Знаменке и Александровскому саду
  • Посещение выставки «Алмазный фонд» с увлекательной экскурсией
  • 2 Персоны
  • 3 часа
  • Возраст участника — с 12 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Рекомендуем взять с собой фотоаппарат
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Сладкий город/Шоколадное путешествие на кондитерскую фабрику
Сладкий город
Шоколадное путешествие на кондитерскую фабрику

Программа:

  • Встреча на месте проведения
  • Экскурсия на кондитерское производство
  • Мастер-класс по изготовлению и упаковке шоколадного сувенира
  • Веселое чаепитие со свежими сладостями
  • 2 персоны
  • 1,5 часа
  • Возраст участника — с 8 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Рекомендуем взять с собой фотоаппарат
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Воздушный город/Путешествие в удивительный мир авиации
Воздушный город
Путешествие в удивительный мир авиации

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы

  • Автобусная экскурсия по аэропорту Шереметьево

  • Посещение смотровой площадки, где Вы будете находиться под брюхом взмывающих в высь лайнеров

  • Аэро-ланч в ресторане

  • 2 персоны

  • 4,5 часа

  • Возраст участника — с 12 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей

Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы

В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Город пороков и соблазнов/Мистическая Москва
Город пороков и соблазнов
Мистическая Москва

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Увлекательная автобусная вечерняя экскурсия по Москве
  • Рассказ обо всех темных тайнах окрестных переулков и легендах гиблого Козьего болота
  • Невероятная история жизни одного из самых знаменитых московских колдунов
  • 3 персоны
  • 4 часа
  • Возраст участника — с 14 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказаннойАктивируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Вкусный город/Самая &laquo;вкусная&raquo; авторская экскурсия
Вкусный город
Самая «вкусная» авторская экскурсия

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Пешеходный гастрономический тур, с дегустацией блюд кухонь народов мира
  • Дегустация в самых популярных национальных кафе: индийском, перуанском, ливанском, эфиопском, итальянском
  • 2 персоны
  • 1,5-2 часа
  • Возраст участника — с 12 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Информируем Вас, что дегустация — оценка вкусовой гаммы небольшого количества различных продуктов. Не является полноценным приёмом пищи или трапезой

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Город над водой/Экскурсия на теплоходе
Город над водой
Экскурсия на теплоходе

Программа:

  • Встреча на причале
  • Экскурсия с гидом на теплоходе по Москве-реке
  • Достопримечательности исторического центра
  • Московский Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • Самое тусовочное место Москвы - стрелка Болотного острова
  • Грандиозная фигура Петра I
  • Сталинские высотки
  • Дом Музыки и другие «открыточные» места столицы
  • 2 персоны
  • 2 часа
  • Возраст участника — с 5 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Сердце города/Московский Кремль
Сердце города
Московский Кремль

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Обзорная экскурсия по территории Московского Кремля
  • Посещение Успенского (или Архангельского в случае, если посещение первого будет недоступно) собора
  • Осмотр памятников литейного искусства - Царь пушки и Царь-колокола
  • Здание Арсенала - редчайшего памятника архитектуры Москвы
  • Так же у Вас будет уникальная возможность присутствовать при разводе караула Президентского полка
  • 2 персоны
  • 1,5 часа
  • Возраст участника — с 8 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Внимание! Церемония развода Президентского полка является бесплатной услугой, туристы посещают ее самостоятельно, она может быть отменена, перенесена в другое место, время, дату без предварительного уведомления туристов

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Кино город/Экскурсия по кинематографической Москве
Кино город
Экскурсия по кинематографической Москве

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Автобусная экскурсия по кинематографической Москве
  • Посещение одного из павильонов студии
  • Посещение музея игровых ретро-автомобилей
  • Посещение выставки операторской техники; Посещение декорации «Старая Москва» на Натурной площадке Киноконцерна
  • 2 персоны
  • 4-4,5 часа
  • Возраст участника — с 8 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Город подземный/Экскурсия в секретный бункер
Город подземный
Экскурсия в секретный бункер

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Экскурсия в секретный бункер под землёй
  • Спуск в блоки бункера на глубину 65 метров
  • Посещение поразительных инженерных конструкций
  • Посещение единственной точной копии первой советской атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину
  • Просмотр фильма о периоде Холодной войны
  • Посещение экспозиции средств связи того времени
  • 3 персоны
  • 1,5 часа
  • Возраст участника — с 10 лет

Что нужно знать:

Для лиц с 10 лет
Необходимо прибыть за 10 минут до начала сбора группы
В случае опоздания участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Для иностранных граждан услуга не доступна для использования.

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Православный город/Пешеходная экскурсия по Москве
Православный город
Пешеходная экскурсия по Москве

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Пешеходная экскурсия по улицам города
  • Посещение Храма Христа Спасителя
  • Посещение памятника Александру II
  • Посещение Патриаршего Моста (лучший вид на Кремль)
  • Посещение Храма пророка Илии Обыденного
  • Посещение Зачатьевского монастырь
  • 3 персоны
  • 1,5 часа
  • Возраст участника — с 10 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Научный город/Экскурсия в &laquo;Храм науки&raquo; МГУ
Научный город
Экскурсия в «Храм науки» МГУ

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Пешеходная экскурсия по МГУ Посещение самой высокой «Сталинской высотки» - здания МГУ на Воробьёвых горах
  • Посещение Музея землеведения МГУ
  • 2 персоны
  • 3 часа
  • Возраст участника — с 10 лет

Что нужно знать:

До 18 лет—посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Современная экскурсия по городу/Экскурсия на Сигвеях
Современная экскурсия по городу
Экскурсия на Сигвеях

Программа:

  • Встреча на месте старта экскурсии
  • Инструктаж
  • Обучение управлению
  • Экскурсия на Сигвее по ВВЦ
  • Посещение главного павильона
  • Посещение фонтана «Дружбы народов»
  • Посещение фонтана «Каменный цветок» и многих других достопримечательностей
  • 2 персоны
  • 30 минут
  • Возраст участника — с 12 лет
  • Вес от 35 до 100 кг

Что нужно знать:

Возраст участников - с 12 лет (присутствие родителей необязательно)

Вес участников - от 35 кг

Необходимо прибыть за 10-15 минут до начала сбора группы

В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Город в городе/Экскурсия по Москве-Сити
Город в городе
Экскурсия по Москве-Сити

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Пешеходная экскурсия по Москве-Сити с посещением его главных достопримечательностей
  • Подъем на скоростном лифте под крышу башни «Империи»
  • Посещение смотровой площадки (58 этаж)
  • 2 персоны
  • 2 часа
  • Возраст участника — с 8 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Сказка подземелья
Сказка подземелья

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Пешеходная экскурсия по местам подземелий Москвы
  • Экскурсия проходит на поверхности, но привычные места предстают перед Вами совсем в ином свете
  • 3 персоны
  • 2 часа
  • Возраст участника — с 10 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Зарубежный город/Тематическая экскурсия правительские и посольские резиденции
Зарубежный город
Тематическая экскурсия правительские и посольские резиденции

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Автобусная тематическая экскурсия по улицам города
  • Посещение посольств и исторических особняков(без захода на их территорию)
  • 2 персоны
  • 4-5 часов
  • Возраст участника — с 12 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Смешной город/Экскурсия за кулисы старинного цирка Юрия Никулина
Смешной город
Экскурсия за кулисы старинного цирка Юрия Никулина

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Пешеходная прогулка в окрестностях Никулинского цирка
  • Экскурсия за кулисы цирка через служебный вход, с посещением репетиции артистов, зрительного зала, цирковой конюшни
  • 2 персоны
  • 2 часа
  • Возраст участника — с 5 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Вы посетите цирк во время его повседневной работы. Экскурсию проводят сотрудники цирка, каждый - со своим творческим видением программы. Поэтому экскурсия может изменяться в зависимости от обстановки в цирке, расписания представлений, выходов артистов и других факторов. В любом случае, экскурсия будет интересной и познавательной

Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Детский город/Экскурсия на киностудию детских мультипликационных фильмов
Детский город
Экскурсия на киностудию детских мультипликационных фильмов

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Экскурсия на киностудию детских мультипликационных фильмов
  • Рассказ о создании мультфильмов
  • Мастер-класс по созданию мультфильма
  • 2 персоны
  • 2 часа
  • Возраст участника — с 7 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

Денежный город/Увлекательная экскурсия по денежным местам столицы
Денежный город
Увлекательная экскурсия по денежным местам столицы

Программа:

  • Встреча на месте сбора группы
  • Автобусная экскурсия по улицам города
  • Посещение улицы Спиридоновки, где жили московские миллионеры, промышленники и купцы
  • Посещение великолепного особняка «чайного короля» позапрошлого века, миллионера С.В. Перлова - Чайный Дом
  • Посещение окрестностей Кремля
  • Посещение храма Иоанна Воина, помогающего найти решение в проблемах в бизнесе, негативном вмешательстве в работу, наладить взаимоотношения с коллегами и начальством
  • Посещение музея денег
  • Закончится путешествие на Маяковке
  • 2 персоны
  • 5,5 часов
  • Возраст участника — с 10 лет

Что нужно знать:

До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги

Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)

01.04.19
Лариса Резщикова.
Добрый день! Я конечно не смогу побывать на экскурсии. Но очень хотелось бы ощутить ту атмосферу ароматов и настроения.
21.08.18
Оксана и Василиса
Добрый день! 19.08.2018г. были на экскурсии
"Весь мир в тарелке", которая проходила по студгородку РУДН. Отличная экскурсия, многое узнали о национальной кухне разных стран: Ливана, Индии, Эфиопии и Перу. Большое спасибо Ирине Таран, которая вела эту экскурсию. Ирина очень интересно рассказывает о тонкостях дегустируемых блюд и погружает в атмосферу представляемых стран.
10.07.18
Климова Светлана
Съездили на услугу "Городская прогулка на теплоходе", всё понравилось.
У EVO приятные менеджеры, всё расскажут, на все вопросы ответят.
Экскурсовод был опытный, много чего узнали нового о Москве.
Буду советовать - это точно))
30.01.18

Добрый день! Будьте внимательны: на экскурсию "Сладкий город" (шоколадное путешествие на кондитерскую фабрику) нужно брать с собой сменную обувь, волосы должны быть убраны в хвост и сумочка, чтобы не мешалась, должна быть маленькой и удобной (через плечо).


Возьмите Билет и сотрите защитный слой, скрывающий уникальный код
Активируйте Билет на сайте www.evoi.ru и укажите желаемую дату и время оказания услуги
Активировать Билет по телефону 8 (800) 555-10-89 можно ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 21:00
Сотрудник EVO Impressions свяжется с вами в течение 1-2 дней и подтвердит дату и время вашего впечатления

Экскурсия в подарок – принципиально другой взгляд на мегаполис

Экскурсия в подарок расскажет и продемонстрирует особенный «характер» города. Если свернуть с глянцевых туристических маршрутов и внимательно присмотреться, есть шанс понять, какой он. Город расскажет, чем он живет и дышит, какие тайны хранятся в его сокровищницах, какие сны видит, как только день растворяется в свете ночных фонарей.

EVO Impressions представляет шанс один на миллион – Вы сможете преодолеть сложившийся стереотип и окунуться в незабываемую экскурсию. Сделайте друг другу такой подарок! Даже если всю жизнь с детства город кажется уже привычным, поверьте, мы сможем удивить даже экспертов в краеведении!

На выбор предоставляется подарок – экскурсия по одной из увлекательных программ.

  • Окунитесь в «злачные места» города – прогуляйтесь по барам. Только одеться нужно соответственно – никто не отменял дресс-кодов и face control!
  • Пройдитесь по «кухонной» культуре. Это особенный маршрут – кулинарные достопримечательности нужно изучать даже еще более тщательно, чем исторические и архитектурные. Этот подарок на одну персону – просто истинное блаженство. Одевайтесь поудобнее!
  • А можно собраться с друзьями и прогуляться по лучшим улицам прекрасного родного города – подарок, который будет жить в памяти вечно, экскурсия с душой!
  • Захотелось узнать тайны? Раскрыть для себя темные стороны жизни аристократии и простых горожан? Любите пикантные истории? Тогда отправляемся на экскурсию под названием «Город пороков и соблазнов».
  • Театралы особенно оценят программу, предполагающую экскурсию по театрам города, – Вы узнаете много интересных историй!

И это далеко не все программы. Что подарить особенного с учетом предпочтений дорогого человека, точно знает EVO Impressions. Ведь экскурсии – на любой вкус: есть велопрогулки, прокат сигвеев, прогулка на теплоходе – все эти нестандартные пути исследования родного города подарят целый спектр эмоций.

Как активировать подарочный сертификат, читайте на сайте или уточняйте у нас!

3 причины купить этот подарок:
>
Способ узнать что-то необычное и новое о городе, в котором живешь всю жизнь.
>
Отличное развлечение и познавательное приключение в одном подарке.
>
Низкая цена за оригинальное впечатление!
Может быть интересно
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Кулинарное путешествие
Кулинарный мастер-класс по кухням народов мира на выбор
Цена:
5000 руб.
4000 руб.
 
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