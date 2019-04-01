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Evo Impressions - Дорогой подарок за разумные деньги
8 (495) 662-99-78 Москва и Московская область
У каждого города, как и у человека – свой характер. Если свернуть с глянцевых туристических маршрутов и внимательно приглядеться, есть шанс понять, какой он: что на самом деле он хочет сказать своим жителям, чем дышит и чем живет, какие тайны хранит и какие видит сны, растворяясь в свете ночных фонарей. Мы предлагаем возможность преодолеть сложившийся стереотип и увидеть городской континуум по-новому. И даже если вы прожили здесь всю жизнь или с детства самозабвенно увлекаетесь краеведением и поэтому уверены, что знаете все, поверьте, нам есть чем вас удивить. Выбирайте любую из программ, ведь знакомиться заново – это всегда увлекательно!
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Рекомендуем взять с собой фотоаппарат
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Рекомендуем взять с собой фотоаппарат
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Встреча на месте сбора группы
Автобусная экскурсия по аэропорту Шереметьево
Посещение смотровой площадки, где Вы будете находиться под брюхом взмывающих в высь лайнеров
Аэро-ланч в ресторане
2 персоны
4,5 часа
Возраст участника — с 12 лет
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказаннойАктивируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Информируем Вас, что дегустация — оценка вкусовой гаммы небольшого количества различных продуктов. Не является полноценным приёмом пищи или трапезой
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Внимание! Церемония развода Президентского полка является бесплатной услугой, туристы посещают ее самостоятельно, она может быть отменена, перенесена в другое место, время, дату без предварительного уведомления туристов
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
Для лиц с 10 лет
Необходимо прибыть за 10 минут до начала сбора группы
В случае опоздания участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Для иностранных граждан услуга не доступна для использования.
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет—посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
Возраст участников - с 12 лет (присутствие родителей необязательно)
Вес участников - от 35 кг
Необходимо прибыть за 10-15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Вы посетите цирк во время его повседневной работы. Экскурсию проводят сотрудники цирка, каждый - со своим творческим видением программы. Поэтому экскурсия может изменяться в зависимости от обстановки в цирке, расписания представлений, выходов артистов и других факторов. В любом случае, экскурсия будет интересной и познавательной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Программа:
Что нужно знать:
До 18 лет — посещение только в сопровождении родителей
Необходимо прибыть за 15 минут до начала сбора группы
В случае опоздания, участники на экскурсию не допускаются, и услуга считается оказанной
Активируйте сертификат за 7 дней до желаемой даты получения услуги
Перенос или отмена бронирования — за 2 дня (не более 1 раза)
Добрый день! Будьте внимательны: на экскурсию "Сладкий город" (шоколадное путешествие на кондитерскую фабрику) нужно брать с собой сменную обувь, волосы должны быть убраны в хвост и сумочка, чтобы не мешалась, должна быть маленькой и удобной (через плечо).
Экскурсия в подарок расскажет и продемонстрирует особенный «характер» города. Если свернуть с глянцевых туристических маршрутов и внимательно присмотреться, есть шанс понять, какой он. Город расскажет, чем он живет и дышит, какие тайны хранятся в его сокровищницах, какие сны видит, как только день растворяется в свете ночных фонарей.
EVO Impressions представляет шанс один на миллион – Вы сможете преодолеть сложившийся стереотип и окунуться в незабываемую экскурсию. Сделайте друг другу такой подарок! Даже если всю жизнь с детства город кажется уже привычным, поверьте, мы сможем удивить даже экспертов в краеведении!
На выбор предоставляется подарок – экскурсия по одной из увлекательных программ.
И это далеко не все программы. Что подарить особенного с учетом предпочтений дорогого человека, точно знает EVO Impressions. Ведь экскурсии – на любой вкус: есть велопрогулки, прокат сигвеев, прогулка на теплоходе – все эти нестандартные пути исследования родного города подарят целый спектр эмоций.
Как активировать подарочный сертификат, читайте на сайте или уточняйте у нас!
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